Slime Rancher 2 : Les Slimes Phosphorescents, comment les trouver et les élever ?

Si vous n'êtes pas un habitué de Slime Rancher, vous vous poserez probablement des questions sur la capture de ces créatures et l'élevage, d'autant plus que dans ce deuxième opus, plusieurs nouveautés sont apportées. Parmi tous les slimes que vous allez pouvoir chérir se trouvent les, mais il n'est pas forcément aisé de les capturer et encore moins de les élever.La première chose très importante à savoir au sujet de ces Slimes est qu'ils ne peuvent être vus que la nuit. En effet, hormis dans des cavernes,. Ainsi, vous devrez attendre que le soleil se couche pour partir à la recherche de vos. Ces derniers sont bleu clair et brillent dans la nuit. Vous n'aurez aucun mal à les trouver, puisqu'ils apparaissent un peu partout dans le premier monde que vous allez explorer.Une fois que vous les aurez capturés, vous allez devoir les mettre dans un enclos, mais il faut, impérativement, que celui-ci les protège de la lumière du jour. Pour cela, vous allez devoir vous rendre près de l'une de vos serres, celle dans laquelle vous souhaitez installer vos, moyennant 425 Néobucks. Vous pourrez ensuite installer vos slimes, en n'oubliant pas de leur mettre un filet et des murs hauts.Si vous n'achetez pas de bouclier solaire, dès que la lumière du jour se lèvera,et vous ne pourrez pas les retrouver. Enfin, il faudra leur donner des fruits, pour collecter leur Plortes et gagner de l'argent, mais aussi améliorer votre matériel et vos compétences.N'hésitez pas à consulter nos autres guides Slime Rancher 2 si vous avez besoin d'aide.