Slime Rancher 2 : Les configurations PC

Les configurations PC de Slime Rancher



Configuration minimale de Slime Rancher 2

Système d'exploitation → Windows 10 (64 bit)

→ Windows 10 (64 bit) Processeur → Intel Core i5-2500K ou AMD FX-6300

→ Intel Core i5-2500K ou AMD FX-6300 Carte graphique → Nvidia GeForce GTX 960, 2 Go ou AMD Radeon R9 280, 3 Go

→ Nvidia GeForce GTX 960, 2 Go ou AMD Radeon R9 280, 3 Go Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Stockage → 8 Go d'espace libre

→ 8 Go d'espace libre DirectX → Version 11

Configuration recommandée de Slime Rancher 2

Système d'exploitation → Windows 10 (64 bit)

→ Windows 10 (64 bit) Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1500X

→ Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1500X Carte graphique → Nvidia GeForce RTX 2070 ou AMD RX 5700

→ Nvidia GeForce RTX 2070 ou AMD RX 5700 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Stockage → 8 Go d'espace libre

→ 8 Go d'espace libre DirectX → Version 11

Les joueurs et les joueuses ayant apprécié Slime Rancher attendent avec impatience l'arrivée du deuxième opus, soit. Au cours du mois d'août, le studio Monomi Park a indiqué que l'accès anticipé du titre arrive le 22 septembre sur PC et Xbox Series. D'ailleurs,(minimale et recommandée) desont d'ores et déjà connues.Les configurations PC deont été révélées et sont disponibles sur la page du jeu , sur Steam. Vous pouvez découvrir, ci-dessous, quelle est la configuration minimale et celle recommandée, nécessaire afin de faire tourner le titre sur PC.Comme vous pourrez le constater grâce aux détails ci-dessous,n'exige pas de posséder une très bonne machine. Ainsi, il n'est pas nécessaire de posséder beaucoup de RAM ni l'une des dernières cartes graphiques pour faire tourner le soft correctement. D'ailleurs, le poids total du jeu n'est pas très important non plus. Pour autant, rappelons que le titre sort en accès anticipé. De ce fait, cette statistique augmentera très certainement au fur et à mesure des mises à jour.Remarquons, finalement, queoffre une compatibilité complète pour les manettes. C'est ce qui est, notamment, indiqué sur la plateforme Steam. Ainsi, celles et ceux qui se procurent la version PC du soft pourront profiter de l'aventure comme ils le désirent, soit au clavier/souris ou bien avec une manette.