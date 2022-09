Slime Rancher 2 : Le multijoueur et la coopération sont-ils disponibles ?

Slime Rancher 2 peut-il être joué en coopération ou multijoueur ?

est un jeu assez paisible, dans lequel vous allez, plus ou moins, devoir vous occuper d'une ferme de slimes, les nourrir, les faire se reproduire et explorer un monde très joliment coloré. De fait, avec un tel environnement, plusieurs joueurs se demandentPour la plus grande déception d'une partie des joueurs, non,Au début de l'année 2022, les développeurs, le studio Monomi Park, avaient indiqué qu'il n'y avait pas de tel projet pour le moment, notamment pour permettre de proposer une expérience parfaite dès la sortie et se concentrer sur des fonctionnalités plus essentielles.se veut ambitieux, et cela a donc conduit les développeurs à faire des choix, comme ne pas travailler sur le multijoueur ou la coopération. L'objectif est de se concentrer sur l'histoire et le contenu solo. Mais cela ne ferme pas la porte à l'ajout d'une partie multijoueur dans le futur, comme de la coopération. Siatteint les attentes des développeurs, et que la communauté continue de demander l'arrivée du multijoueur, alors le studio pourrait peut-être se pencher sur le sujet. Mais actuellement, cela n'est pas dans les plans, étant donné que le travail demandé par ces fonctionnalités en ligne est trop compliqué.Pendant quelque temps, il faudra donc parcourir ce nouveau monde, l'Île Arc-en-Ciel, en solo, puisque Beatrix LeBeau, la protagoniste, ne pourra pas être accompagnée par d'autres humains. Elle pourra toutefois compter sur la présence de nombreux slimes, qu'il faudra attraper et nourrir, pour gagner votre vie et débloquer de nouveaux objets.reste disponible sur PC et Xbox Series, depuis septembre 2022.