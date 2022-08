Slime Rancher 2 tient sa date de sortie

🌈Rainbow Island is on the horizon…

✨Slime Rancher 2 arrives September 22!✨



Wishlist today:

🌠Steam https://t.co/MmfbBvI3Rd

🌠Epic Games Store https://t.co/qf20G77WRI

💚Also available on Xbox Series X|S pic.twitter.com/czRfGXDTR1 — Slime Rancher (@slimerancher) August 18, 2022

Au cours du mois de juin 2022, et plus précisément lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase de l'E3, le studio Monomi Park avait dévoilé une fenêtre de sortie pour Slime Rancher 2 ainsi qu'une vidéo de gameplay. De nouvelles informations, au sujet de cette suite, ont récemment été partagées, notamment sur le compte Twitter du jeu, et nous savons désormais quand ce deuxième opus se rendra disponible.Ainsi, Slime Rancher 2 arrive en accès anticipé le. Les joueurs PC et Xbox Series pourront donc découvrir le titre, notamment via la plateforme Steam mais aussi via l'Epic Games Store. Cet accès anticipé, offrant une introduction quant à l'histoire et aux mystères de l'île Arc-en-Ciel, permettra ainsi d'explorer le vaste monde de Slime Rancher 2 et de rencontrer/collecter différents slimes.Les développeurs ont indiqué, dans une FAQ dédiée sur Reddit, que Slime Rancher 2 accueillera bien évidemment plusieurs mises à jour, apportant du contenu et de nouvelles fonctionnalités, pendant sa phase d'accès anticipé. Selon les informations disponibles sur la page du jeu , sur Steam, le soft « restera en Early Accès pendant au moins 18 mois, peut-être plus ».Rendez-vous donc le 22 septembre prochain pour découvrir l'accès anticipé de, qui sera jouable sur PC, mais aussi sur Xbox Series.