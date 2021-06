Slime Rancher 2 annoncé pour une sortie en 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'occasion de l'E3 2021,, suite du jeu d'aventure sorti en 2016, nous demandant de gérer une ferme de Slimes, entre autres., promettant une pléthore de nouveautés.Parmi elles, nous retrouverons des Slimes inédits, que nous n'avons pas vus sur les terres de Far, Far Ouest, dont des créatures aquatiques. L'amélioration de vos équipements sera, bien évidemment, de la partie, afin de construire de nouveaux gadgets et augmenter encore plus votre élevage de Slimes, dans le but de découvrir de nouveaux secrets. Il va cependant falloir attendre un peu pour découvrir plus largement cette suite, qui semble garder les mêmes ingrédients qui ont fait le succès du premier opus, s'étant écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires.La sortie deest programmée pour l'année 2022, sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, et Xbox Series.