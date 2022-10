Slime Rancher 2 accueillera du contenu « génial »

the only thing more awesome than slime rancher 2 is all the awesome things coming to slime rancher 2 — Nick Popovich (@NickPopovich) October 7, 2022

Slime Rancher 2 a connu le meilleur lancement de la franchise et a séduit de nombreux joueurs. Mais étant donné qu'il n'est disponible qu'en accès anticipé, de nouvelles choses seront introduites au fil du temps,Nick Popovich, cofondateur et PDG de Monomi Park, s'est exprimé sur Twitter, en indiquant que « la seule chose plus géniale que Slime Rancher 2 est toutes les choses géniales qui arrivent ». Cela sous-entend donc que, et qu'elles ajouteront probablement des fonctionnalités attendues, mais aussi de nouveaux slimes ou gadgets.Nous n'avons pour le moment aucune indication sur ce qui va arriver, si ce n'est que les succès semblent être en préparation. Il sera prochainement possible de débloquer quelques achievements, lesquels seront rétroactifs, afin qu'il ne soit pas obligatoire de recommencer une partie. Nous n'avons cependant aucune fenêtre de sortie.Monomi Park avance à son rythme et nous donnera plus de détails lorsque ces mises à jour seront prêtes à sortir. Mais nous devrions voir un premier correctif être déployé d'ici peu de temps, pour résoudre les problèmes remontés et potentiellement améliorer l'optimisation.est, pour rappel, disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, en accès anticipé.