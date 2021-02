Six Days in Fallujah : Annulé en 2009, il fera son retour en 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a plus de dix ans, en 2009, nous découvrions le projet, édité par Konami et développé par Atomic Games. Le projet avait cependant très vite été annulé, puisque l'histoire du jeu, inspirée de faits réels (la Deuxième Bataille de Fallujah en 2004) n'avait pas convaincu à l'époque, notamment parce que le conflit ayant vu s'opposer la guérilla irakienne aux forces armées des États-Unis a été marqué par la controverse de l'utilisation de bombes au phosphore blanc par les Américains.Onze ans plus tard,. Les développeurs ont travaillé en collaboration avec Eddie Garcia, ancien Marine qui avait d'ailleurs soumis l'idée originale en 2005. Il déclare d'ailleurs que « Parfois, la seule façon de comprendre ce qui est vrai est de vivre la réalité par soi-même. La guerre est remplie d'incertitudes et de choix difficiles qui ne peuvent être compris en regardant quelqu'un à la télévision ou au cinéma faire ces choix pour vous. Les jeux vidéo peuvent tous nous aider à comprendre les événements du monde réel d'une manière que les autres médias ne peuvent pas faire ».Pour retranscrire au mieux cette ambiance,, pour mettre au point des technologies et mécanismes de jeu uniques. De plus, pour que le récit soit le plus proche de la réalité,, comprenant également des photos et vidéos personnelles.Avec, Victura et Highwire Games se veulent ambitieux, en proposant le jeu de tir militaire le plus authentique à ce jour. Les studios souhaitent, dans le futur, créer d'autres jeux basés sur des histoires vraies. En attendant,(aucune précision) et se dévoilera davantage dans les semaines à venir. Un premier trailer est disponible ci-dessous.