Prime Gaming : 11 jeux offerts pour septembre, avec un classique 4X

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 septembre 2025 à 11h18
Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de septembre 2025, qui comprend notamment quelques pépites indépendantes, et un classique du genre 4X.
Prime Gaming : 11 jeux offerts pour septembre, avec un classique 4X
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.

À propos du mois de septembre 2025, nous avons le droit à plusieurs titres, notamment Civilization IV, et Dungeons & Dragons : Ravenloft Series.

Les jeux Prime Gaming pour septembre 2025

Ainsi, pour ce mois de septembre 2025, nous retrouvons au programme Civilization IV, et Dungeons & Dragons : Ravenloft Series donc, mais aussi Into The Breach ou Tower of Time. Sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de septembre 2025, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
  • Dungeons & Dragons : Ravenloft Series (Code GOG)
    • Date → Dès maintenant
  • Into The Breach (Epic Games Store)
    • Date → Dès maintenant
  • Sid Meier's Civilization IV: Complete Edition (Code GOG)
    • Date → Dès maintenant
  • Afterimage (Amazon Games App)
    • Date → 11 septembre 2025
  • Spelljammer: Pirates of Realmspace (Amazon Games App)
    • Date → 11 septembre 2025
  • Tower of Time (Code GOG)
    • Date → 11 septembre 2025
  • Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games App)
    • Date → 11 septembre 2025
  • Residual (Code GOG)
    • Date → 18 septembre 2025
  • FATE: The Cursed King (Code GOG)
    • Date → 18 septembre 2025
  • Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition (Legacy Games Code)
    • Date → 25 septembre 2025
  • Pixel Cafe (Amazon Games App)
    • Date → 25 septembre 2025
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Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en septembre 2025 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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