Prime Gaming : 11 jeux offerts pour septembre, avec un classique 4X

Civilization IV est gratuit temporairement pour les membres Twitch Prime !

Sid Meier's Civilization IV a été un tournant dans la génération des Civilization grâce à son premier moteur 3D, son mode multijoueur et la possibilité de modder. Aujourd'hui, les personnes ayant l'abonnement Twitch Prime peuvent télécharger gratuitement le jeu pendant une durée limitée !