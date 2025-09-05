Prime Gaming : 11 jeux offerts pour septembre, avec un classique 4X

Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de septembre 2025, qui comprend notamment quelques pépites indépendantes, et un classique du genre 4X.
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.
À propos du mois de septembre 2025
, nous avons le droit à plusieurs titres, notamment Civilization IV, et Dungeons & Dragons : Ravenloft Series.
Les jeux Prime Gaming pour septembre 2025
Ainsi, pour ce mois de septembre 2025
, nous retrouvons au programme Civilization IV, et Dungeons & Dragons : Ravenloft Series donc, mais aussi Into The Breach ou Tower of Time. Sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de septembre 2025
, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
- Dungeons & Dragons : Ravenloft Series (Code GOG)
- Into The Breach (Epic Games Store)
- Sid Meier's Civilization IV: Complete Edition (Code GOG)
- Afterimage (Amazon Games App)
- Spelljammer: Pirates of Realmspace (Amazon Games App)
- Tower of Time (Code GOG)
- Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games App)
- Residual (Code GOG)
- FATE: The Cursed King (Code GOG)
- Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition (Legacy Games Code)
- Pixel Cafe (Amazon Games App)
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en septembre 2025 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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