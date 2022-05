Prime Gaming : Les jeux du mois de mai 2022 offerts

Les jeux Prime Gaming pour mai 2022

The Curse of Monkey Island

Out of Line

Cat Quest

Mail Mole+ 'Xpress Deliveries

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en mai 2022 ?

Les abonnés au service d'Amazon, peuvent profiter de certains bonus grâce à la partie. En plus de récupérer des éléments pour de nombreux jeux (Apex Legends, VALORANT, LoL, Fall Guys, etc.), plusieurs jeux sont offerts tous les mois. Très souvent, nous avons affaire à des jeux indépendants, mais très bons, mais de temps en temps, des productions plus connues, voire des triples A, sont de la partie.Pour ce mois de mai 2022, nous avons le droit à un mélange entre classiques et indépendants.Ainsi, nous retrouvons, en tête d'affiche,, licence horrifique qui fera d'ailleurs son retour d'ici quelques mois, par le biais d'un remake. Notez que vous obtiendrez un code (une fois le jeu réclamé), à entrer dans Origin, la plateforme d'Electronic Arts.Nous avons également le droit à, un action RPG narratif nous plongeant dans un monde semi-ouvert, où les combats sont épiques. Pour le reste, voici la liste des jeux de ce mois de mai :Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous rendre tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, comme mentionné plus haut, vous obtiendrez un code à entrer sur Origin.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours