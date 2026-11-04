Sabotage Studio (Sea of Stars) travaille sur son prochain jeu

Le studio de développement à l'origine de l'excellent Sea of Stars, Sabotage Studio, a commencé à travailler sur son prochain projet vidéoludique.

Sorti au cours de l'année 2023, Sea of Stars, développé par Sabotage Studio, a grandement fait parler de lui et a reçu des critiques très élogieuses, que ce soit de la part des rédactions spécialisées et des joueurs. Célébrant ses dix années d'existence avec sa communauté, Sabotage Studio a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue et a ainsi indiqué avoir commencé à travailler sur son prochain titre.

Les créateurs de Sea of Stars développe leur prochain jeu

C'est via une récente publication sur son compte Twitter/X que Sabotage Studio a partagé une très bonne nouvelle à la communauté, en plus de célébrer sa dixième année. Ainsi, Sabotage Studio a commencé à travailler sur son prochain jeu, qui répond au nom de code « Project Sparrow » pour le moment. Ledit studio écrit : « Nous avons été plutôt discrets ces derniers temps, l'équipe se concentrant sur la production de "Project Sparrow" ». Comme vous l'aurez compris, le titre n'en est encore très probablement qu'au début de son développement.

Pour autant, les créateurs de Sea of Stars n'ont pas dévoilé de détails supplémentaires à propos de ce nouveau jeu. Les développeurs expliquent qu'il est « encore trop tôt pour partager quoi que ce soit ». Nul doute que Sabotage Studio en dira plus à ce sujet en temps et en heure. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait déjà ravir toutes celles et ceux qui ont apprécié leur périple aux côtés de Valere et Zale sur Sea of Stars. Affaire à suivre, donc...

We've been pretty quiet lately, with the team focused on production for “Project Sparrow”. While it's still too early to share anything about the game, there's one thing we couldn't let pass quietly: Sabotage is celebrating its 10th anniversary! ❤️ Five years ago, we took a trip down memory lane and put together the story of how we got here. To celebrate ten years, we've added a whole new chapter covering the last five. Read the full story: https://t.co/S0BrDRlK5L — Sabotage Studio (@SabotageQc) October 27, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Sea of Stars est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.