Sabotage Studio (Sea of Stars) travaille sur son prochain jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 novembre 2026 à 14h30
Le studio de développement à l'origine de l'excellent Sea of Stars, Sabotage Studio, a commencé à travailler sur son prochain projet vidéoludique.
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Sabotage Studio (Sea of Stars) travaille sur son prochain jeu

Sorti au cours de l'année 2023, Sea of Stars, développé par Sabotage Studio, a grandement fait parler de lui et a reçu des critiques très élogieuses, que ce soit de la part des rédactions spécialisées et des joueurs. Célébrant ses dix années d'existence avec sa communauté, Sabotage Studio a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue et a ainsi indiqué avoir commencé à travailler sur son prochain titre.

Les créateurs de Sea of Stars développe leur prochain jeu

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C'est via une récente publication sur son compte Twitter/X que Sabotage Studio a partagé une très bonne nouvelle à la communauté, en plus de célébrer sa dixième année. Ainsi, Sabotage Studio a commencé à travailler sur son prochain jeu, qui répond au nom de code « Project Sparrow » pour le moment. Ledit studio écrit : « Nous avons été plutôt discrets ces derniers temps, l'équipe se concentrant sur la production de "Project Sparrow" ». Comme vous l'aurez compris, le titre n'en est encore très probablement qu'au début de son développement.

Pour autant, les créateurs de Sea of Stars n'ont pas dévoilé de détails supplémentaires à propos de ce nouveau jeu. Les développeurs expliquent qu'il est « encore trop tôt pour partager quoi que ce soit ». Nul doute que Sabotage Studio en dira plus à ce sujet en temps et en heure. Dans tous les cas, cette nouvelle devrait déjà ravir toutes celles et ceux qui ont apprécié leur périple aux côtés de Valere et Zale sur Sea of Stars. Affaire à suivre, donc...

Rappelons, en guise de conclusion, que Sea of Stars est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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