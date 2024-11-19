Roblox renforce sa sécurité pour les enfants

Le studio de développement a ajouté de nouveaux contrôles parentaux pour lutter contre les dangers auxquels les enfants pourraient faire face.
Roblox
possède une communauté relativement jeune, et les dangers sont donc nombreux. Depuis plusieurs années, plusieurs affaires ont été mises en lumière, prouvant que la sécurité des enfants n'était pas forcément assurée sur la plateforme. C'est dans ce sens que Roblox Corporation vient apporter quelques améliorations pour tenter de protéger sa jeune communauté
.
De nouveaux contrôles parentaux dans Roblox
Parmi les nouveautés, la gestion à distance, qui permet aux parents de superviser les activités des jeunes joueurs directement depuis leur appareil
. Cette gestion inclut le suivi du temps d'écran et l'accès à la liste d'amis. Pour utiliser ces fonctionnalités, les parents doivent créer un compte Roblox et le lier à celui de leur enfant via une pièce d'identité ou une carte bancaire. Une fois activé, ils pourront limiter le temps de jeu quotidien, bloquant l'accès au-delà de ce seuil
.
Des labels de contenu repensés remplacent les anciennes recommandations par âge. Les expériences seront désormais classées en quatre niveaux : Minimal, Mild, Moderate et Restricted. Cette approche vise à mieux informer les parents sur les contenus accessibles, en laissant une flexibilité selon leurs critères
. Par défaut, les joueurs de moins de 9 ans seront limités aux contenus Minimal et Mild, tandis que l'accès aux niveaux Moderate nécessitera une autorisation parentale.
Certains contenus seront également restreints pour les moins de 13 ans, en particulier ceux favorisant des interactions matures, comme les outils d'écriture ou de dessin libre. Les restrictions seront ajustées automatiquement avec l'âge, mais les parents recevront un préavis de 30 jours.
Enfin, les modifications à venir du chat limiteront les joueurs de moins de 13 ans aux messages publics dans les jeux
, sauf désactivation par les parents. Roblox prévoit de finaliser ces changements d'ici le premier trimestre 2025. Avec ces initiatives, la plateforme espère offrir une expérience plus sécurisée et adaptée aux jeunes utilisateurs afin d'en séduire de plus en plus, et de rassurer les parents, qui pourront laisser leurs enfants découvrir les jeux vidéo en toute sécurité.
commentaire (0)