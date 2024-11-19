Roblox renforce sa sécurité pour les enfants

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 novembre 2024 à 14h47
Le studio de développement a ajouté de nouveaux contrôles parentaux pour lutter contre les dangers auxquels les enfants pourraient faire face.
Roblox renforce sa sécurité pour les enfants
Roblox possède une communauté relativement jeune, et les dangers sont donc nombreux. Depuis plusieurs années, plusieurs affaires ont été mises en lumière, prouvant que la sécurité des enfants n'était pas forcément assurée sur la plateforme. C'est dans ce sens que Roblox Corporation vient apporter quelques améliorations pour tenter de protéger sa jeune communauté.

De nouveaux contrôles parentaux dans Roblox

Parmi les nouveautés, la gestion à distance, qui permet aux parents de superviser les activités des jeunes joueurs directement depuis leur appareil. Cette gestion inclut le suivi du temps d'écran et l'accès à la liste d'amis. Pour utiliser ces fonctionnalités, les parents doivent créer un compte Roblox et le lier à celui de leur enfant via une pièce d'identité ou une carte bancaire. Une fois activé, ils pourront limiter le temps de jeu quotidien, bloquant l'accès au-delà de ce seuil.

securite1

Des labels de contenu repensés remplacent les anciennes recommandations par âge. Les expériences seront désormais classées en quatre niveaux : Minimal, Mild, Moderate et Restricted. Cette approche vise à mieux informer les parents sur les contenus accessibles, en laissant une flexibilité selon leurs critères. Par défaut, les joueurs de moins de 9 ans seront limités aux contenus Minimal et Mild, tandis que l'accès aux niveaux Moderate nécessitera une autorisation parentale.

securite2
Certains contenus seront également restreints pour les moins de 13 ans, en particulier ceux favorisant des interactions matures, comme les outils d'écriture ou de dessin libre. Les restrictions seront ajustées automatiquement avec l'âge, mais les parents recevront un préavis de 30 jours.

Enfin, les modifications à venir du chat limiteront les joueurs de moins de 13 ans aux messages publics dans les jeux, sauf désactivation par les parents. Roblox prévoit de finaliser ces changements d'ici le premier trimestre 2025. Avec ces initiatives, la plateforme espère offrir une expérience plus sécurisée et adaptée aux jeunes utilisateurs afin d'en séduire de plus en plus, et de rassurer les parents, qui pourront laisser leurs enfants découvrir les jeux vidéo en toute sécurité.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Roblox : Codes Anime Battlegrounds X (Octobre 2026)
Roblox 29 septembre 2026

Roblox : Codes Anime Battlegrounds X (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Battlegrounds X de Roblox afin de récupérer des gemmes ou des bonus gratuitement.
Roblox : Codes Gumball Factory Tycoon (Octobre 2026)
Roblox 29 septembre 2026

Roblox : Codes Gumball Factory Tycoon (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Gumball Factory Tycoon de Roblox afin de récupérer facilement du cash et du boost.
Roblox : Codes Punch Wall Simulator (Octobre 2026)
Roblox 29 septembre 2026

Roblox : Codes Punch Wall Simulator (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Punch Wall Simulator de Roblox vous permettant de récupérer diverses récompenses.

commentaire (0)