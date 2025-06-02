Roblox : Codes Climb and Jump Tower (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Climb and Jump Tower de Roblox vous permettant de récupérer différents bonus.
Codes Climb and Jump Tower
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Climb and Jump Tower. Ces codes vous permettent de récupérer des bonus non négligeables, comme des pièces d'or, ou des box pour tenter d'obtenir des objets qui vous feront mieux progresser. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Climb and Jump Tower
Récompenses
Codes actifs
Récompenses
CLIMB2026
Récompenses
JUMPHIGH
Récompenses
TOWERFREE
Récompenses
JULY4TH
Récompenses
NEWSEASON
Codes expirés Climb and Jump Tower
Voir les codes Climb and Jump Tower expirésSTPATRICKS - FALLENSTAR - BALI - THANKSGIVING - MOUNTRUSHMORE - SYDNEY - HALLOWEEN - SPOOKY - TAIWAN - 40MVISIT - 70MVISIT - IRONMAN - PIXEL - GIANT - TITAN - EVEREST - DEMON - TORONTO - ANGEL - SPACE - 500MVISITS - SHANGHAI - ATLANTIS - BRAZIL - ALIEN - ADMIN
Comment activer les codes dans Climb and Jump Tower ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Climb and Jump Tower, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton « Codes » en haut à droite de votre écran.
Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Climb and Jump Tower.
Climb and Jump Tower, qu'est-ce que c'est ?
Climb and Jump Tower est un jeu qui a été lancé en avril 2025 par le studio Climbing World. Comme son nom le laisse sous-entendre, Climb and Jump Tower, vous permettra de grimper le plus haut possible à différent endroit. Mais si cela peut paraître ennuyant, pas de panique. Le but est de récupérer des pièces d'or pour les dépenser en obtenant divers boost, notamment via les animaux, dans le but de grimper plus vite ou d'obtenir des multiplicateurs d'or. Vous devez optimiser vos performances, pour aller toujours plus haut.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaire (1)
ok c'est juste pour dire que il ya un nouveau code c'est "TAIWAN" tout en majuscule