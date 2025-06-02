Roblox : Codes Build An Island (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Build An Island de Roblox (Construis une île) vous permettant de récupérer notamment des pièces d'or.
Codes Build An Island
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Build An Island, francisé en Construis une île. Ces codes vous permettent de récupérer notamment de l'or afin de progresser plus vite dans votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Build An Island
Récompenses
Codes actifs
5000 Or et 125 fibres de cactus
SKY
5000 Or
SWAMP
10 000 Or
SAKURA
10 000 Or
100MVISITS
500 Or
MOUNTAIN
500 Or
ANIMALS
500 Or
Hype
500 Or
VOLCANO
250 Or
2000Follows
250 Or
FreeGold
5 autochoppers
Autochoppers
Codes expirés Build An Island
Voir les codes Build An Island expirés
Récompenses
Codes expirés
Aucun code Build and Island n'est actuellement expiré
Comment activer les codes dans Build An Island ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Build An Island, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur la roue crantée qui se trouve en bas à droite de votre écran.
Une fenêtre devrait s'ouvrir, avec un onglet « Redem » apparaîtra.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Here».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses immédiatement.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Build An Island.
Build An Island, qu'est-ce que c'est ?
Build An Island est un jeu qui a été lancé en avril 2025 par le studio TJim's Studio. Comme son nom le laisse sous-entendre, Build An Island, vous permettra de créer votre propre île, en récoltant diverses ressources, telles que du bois ou de la pierre pour commencer. Vous ferez petit à petit évoluer votre île pour l'agrandir et débloquer de nouvelles choses. Les codes Build An Island vous donneront la possibilité de récupérer de l'or pour vous faire progresser plus rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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