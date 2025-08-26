Roblox : Codes Build a Zoo (Septembre 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Build a Zoo de Roblox vous permettant de récupérer des bonus gratuitement.
Roblox : Codes Build a Zoo (Septembre 2026)

Codes Build a Zoo

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Build a Zoo. Ces codes vous permettent de récupérer des bonus divers et variés afin de progresser plus rapidement dans le jeu. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Build a Zoo

Récompenses Codes actifs
Récompenses
WEEKENDJOY5
Récompenses
TUESDAYFUN1
Récompenses
CHRISTMAS12
Récompenses
FIXTHEBUGS1
Récompenses
BLACKFRIDAY
Récompenses
WAEX662ERC3
Récompenses
LandCompensation
Récompenses
A38JBJ3TSSE
Récompenses
9HDARHCQMWS
Récompenses
N5HZKRRT2DF
30 000 Cash
ADQZP3MBW6N
20 000 Cash et 5 Tickets Lucky
DS5523YSQ3C
Récompenses
NA5Y874BAGG
Récompenses
3XKK8Z2WB6G
Récompenses
N7A68Q82H83

Codes expirés Build a Zoo

Voir les codes Build a Zoo expirésUPD18DINO - WeekendEvent89 - BugFixes - U2CA518SC5 - X2CA821BA3 - 55PA21N8y2 - MagicFruit - FIXERROR819 - ZooFish829 - 50KCCU0912 - CFJXEH4M8K5 - 60KCCU919 - DelayGift - 4XW5RG4CHRY


Comment activer les codes dans Build a Zoo ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Build a Zoo, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Magasin » à gauche de votre écran.
  3. Une fenêtre devrait s'ouvrir, allez tout en bas pour trouver le champ dédié aux codes.
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « ENTER CODE ».
  5. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Build a Zoo.

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Build a Zoo, qu'est-ce que c'est ?

Build a Zoo est un jeu qui a été lancé en juillet 2025 par le studio Century Farmers. Comme son nom le laisse sous-entendre, Build a Zoo, vous permettra de gérer votre propre zoo en achetant des œufs, lesquels vont éclore et vous donner un animal. Celui-ci vous rapportera de l'argent, que vous utiliserez pour acheter des œufs plus rares. Les codes Build a Zoo vous donneront la possibilité de récupérer notamment des œufs, ou d'autres bonus, lesquels seront utiles pour progresser plus facilement et rapidement.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

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Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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laladu49 (invité) Le 27/09/2025 à 18:55

le code CFJXEH4M8K5 est expire je l'ai testé aujourd'hui 27/09/2025