Redfall : Venez à bout d'une armée de vampires dans ce nouveau FPS coopératif

La petite ville insulaire de Redfall est assiégée par une armée de vampires qui ont occulté le soleil et coupé l'île du monde extérieur. Pris au piège avec une poignée de survivants, vous devrez choisir parmi un panel de héros variés et faire équipe avec d'autres joueurs pour mettre sur pied votre équipe de tueurs de vampires.

Le nom de Redfall ne devrait pas être inconnu pour les fans de Bethesda. En effet, il y a quelques années de ça, après l'annonce d'Elder Scrolls VI, malgré le fait que le nom en lui-même n'existe pas dans l'univers original, certains fans ont vu un rapprochement entre Daggerfall, région du second épisode, et Redguard, une race d'humains originaire de Yokuda et habitant dans la région d'Hammerfell. D'autres, de leur côté, ont également supposé que Daggerfall, ou Hammerfell, pourrait être des lieux crédibles pour héberger cette nouvelle itération, sans toutefois trouver de lieu précis dans le lore du jeu portant le nom de Redfall.Mais à l'occasion de l'E3 2021, toutes les rumeurs concernant The Elder Scrolls VI ont été balayées d'un revers de main puisque, une toute nouvelle licence développée par Arkane Austin et éditée par Bethesda Games, est finalement. Le studio de développement à l'origine de Prey ou encore Dishonored se lance dans une nouvelle aventure en réutilisant un univers et des mécaniques qui ont su faire leurs preuves par le passé.. Bien entendu, plusieurs héros seront mis à leur disposition et ils devront faire preuve de stratégie pour trouver la combinaison de héros qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs à savoir, venir à bout de ces hordes de vampires et de leurs adorateurs fanatiques.seraet par l'intermédiaire du Xbox Game Pass le jour de sa sortie.