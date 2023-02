Redfall : Une connexion internet sera requise, même pour jouer en solo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le jeu de tir à la première personne et coopératif,, semble plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. Le titre d'Arkane Studios et de Bethesda Softworks, qui s'est davantage dévoilé via un trailer diffusé lors du Developer_Direct du 25 janvier , doit normalement débarquer au tout début du mois de mai 2023. Jouable aussi bien en solo qu'avec des amis,En effet, d'après la FAQ disponible sur le site officiel . Nous pouvons, effectivement, lire la mention suivante : « Une connexion en ligne persistante est requise pour le mode solo et coopératif ». En outre, notons que d'après les informations partagées dans ladite FAQ, un compte Bethesda.net est également requis. En revanche, un abonnement Xbox Gold n'est demandé que dans le cas où vous comptez parcourir Redfall avec d'autres joueurs.Pour rappel, sur Redfall, nous aurons la possibilité d'incarner différents personnages. Chacun d'entre eux dispose de ses propres compétences/aptitudes. Proposant un monde ouvert assez vaste et « conçu à la main », Redfall nous invitera, entre autres, à accomplir diverses missions principales et quêtes annexes, en plus d'activités et événements qui apparaîtront aléatoirement sur la carte.Redfall doit se rendre disponible le 2 mai 2023 sur Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre arrive, le jour de sa sortie, dans le Game Pass.