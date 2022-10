Redfall s'offre une nouvelle bande-annonce

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

a été annoncée lors de l'comme la nouvelle production du studio français, à qui nous devons notamment la série desou plus récemment. C'est la branche située à Austin, au Texas, qui est en charge de la production de cette nouvelle licence.Pour rappel, il s'agit d'un FPS à jouer en coopération jusqu'à 4, dans un format monde ouvert,. C'est sans surprise qu'un nouveau trailer pour Redfall a fait son apparition en plein mois de l'horreur, faisant la part belle aux monstres.Pour ce qui est du gameplay, nous retrouvons la patte des shooters d'Arkane, qui ne sera pas sans rappeler Dishonored ou Prey. Outre la survie,La bande-annonce met aussi l'accent sur les transitions entre des niveaux urbains modernes et des décors beaucoup plus médiévaux et fantastiques, reprenant les habituelles cryptes typiques des jeux d'horreur.C'est loin d'être le premier trailer sur Redfall que fournit Arkane. Mais malgré un flux constant, nous ne disposons toujours d'aucune information concrète en ce qui concerne la date de sortie du jeu. Le titre est prévu pour 2023, sans plus de précisions sur la période de l'année. Cette nouvelle licence étant éditée par, elle ne sera disponible que sur les plateformes consoles, sur PC, et via le cloud.