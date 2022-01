Redfall également repoussé de quelques mois ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Avant même la sortie de DEATHLOOP , Arkane Studios avait annoncé leur nouvelle licence, nommée, laquelle nous plonge dans un monde ouvert, à la première personne, où la coopération sera au centre des choses. Depuis, le titre ne s'est pas davantage dévoilé, au grand dam des joueurs qui auraient aimé en savoir un peu plus sur ce jeu de tir.Ce silence pourrait s'expliquer par de légers soucis dans le développement, étant donné que le titre pourrait subir un report de quelques mois, et ne pas honorer la fenêtre de lancement « Été 2022 », puisque nous ne le verrions débarquer qu'en fin d'année 2022. Cette rumeur émane de MrMattyPlays et Lord Cognito, lui donnant un minium de crédit, bien qu'il faille prendre tout cela avec précaution (via Pure Xbox ).Rappelons que le titre, qui tient son nom de la ville principale,, est en développement depuis 2017 (le nom avait même fuité en 2018, conduisant à plusieurs rumeurs en lien avec The Elder Scrolls). Le site officiel mentionne toujours une sortie pour cet été, mais le studio pourrait nous dévoiler une nouvelle fenêtre, ou une date de sortie précise, dans les semaines ou mois à venir.En attendant, nous rappelons queest prévu pour arriver sur PC et les Xbox Series. Vous pouvez (re)visionner le trailer d'annonce ci-dessous, afin de découvrir ce nouvel univers vampirique.