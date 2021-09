Redfall : Des screenshots révèlent des détails sur son monde ouvert et ses personnages

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis son annonce lors de l'E3 2021,est resté assez discret. Malgré un développement qui semble avoir débuté depuis 2017 , phases de recherche comprises,ne semble pas trop vouloir en dévoiler sur son titre paranormal.Toutefois, de nouvelles fuites nous permettent d'en savoir davantage, ces dernières étant des captures d'écran venant tout droit du jeu. Publiées sur Reddit Concernant la taille de sa carte, elle est comparable à celle de Ghost of Tsushima et à celle de Fallout 76 . Elle sera apparemment fluide, sans temps de chargement, ce qui est une bonne nouvelle.Par ailleurs, il semblerait qu'il y ai, avec une capacité unique pour chacun d'entre eux. L'un d'eux pourra en effet se téléporter sur de courtes distances, tandis qu'un autre sera accompagné d'un oiseau qui lui servira de drone. Un autre pourra également se camoufler pour plus de furtivité.D'autre part, les combats se montreront nerveux, mais les joueurs pourront décider de faire preuve de plus de discrétion selon la situation qui se présentera face à eux. Quant aux armes, il y aura les armes dites traditionnelles comme des fusils d'assaut ou des armes des poings, puis des armes un peu moins conventionnelles et collant davantage à l'univers du jeu comme un lanceur de pieux.Enfin, il semblerait quesera entièrement jouable en solo ou en coopération, bien que la fuite affirme que les joueurs n'auront pas de « partenaire de coop ».Pour rappel, Redfall est prévue pour une sortie en été 2022 sur PC et sur les consoles Xbox Series, et sera également disponible via le Xbox Game Pass.