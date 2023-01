Developer_Direct : La conférence de Bethesda et Xbox confirmée et datée

Un Developer_Direct prévu pour fin janvier 2023

Rejoignez-nous lors du #DeveloperDirect, présenté par @XboxFR et Bethesda, pour découvrir toutes les dernières informations à propos de Minecraft Legends, Redfall, Forza Motorsport et The Elder Scrolls Online ! 👋



🗓️ Rendez-vous le 25 janvier à 21h00



👉 https://t.co/N3dgVFdxHS pic.twitter.com/3Wn2iLoBzr — Bethesda France (@Bethesda_fr) January 11, 2023

Comment regarder le Developer_Direct de janvier 2023

Chaînes de Xbox

Twitch YouTube

Chaînes de Bethesda Twitch YouTube



Suite à l'absence de Xbox lors de la cérémonie des Game Awards 2022, de nombreux joueurs et joueuses se demandaient si la firme avait prévu son propre événement/conférence. Récemment, une rumeur laissait entendre qu'un Developer_Direct aurait prochainement lieu. C'est, désormais, officiel.En effet, Xbox et Bethesda ont, en ce jour, annoncé qu'. D'ailleurs, nous connaissons la date de diffusion de cette conférence : le Developer_Direct de Bethesda et Xbox sera transmis en direct(heure française).Durant cet événement, nous devrions, ainsi, en savoir plus quant Starfield sera aux abonnés absents mais aura le droit à son événement dédié, qui est « en cours de préparation ».D'après les dernières informations partagées, Arkane Studio présentera plusieurs minutes de gameplay de Redfall tandis que l'équipe de Turn 10 Studios en dira plus au sujet de Forza Motorsport. De plus, des images exclusives de Minecraft Legends devraient être dévoilées lors de cette conférence. Par ailleurs, le Chapitre majeur de 2023 et les nouvelles régions de Tamriel, à venir sur The Elder Scrolls Online, seront révélés à ce moment-là.Si vous désirez suivre le Developer_Direct de Bethesda et Xbox, sachez que l'événement sera retransmis sur les canaux habituels de communication, à savoir YouTube et Twitch. Ainsi, ce Developer_Direct sera diffusé sur les comptes de Xbox et de Bethesda, sur lesdites plateformes :Rendez-vous donc leet ainsi avoir de plus amples informations concernant The Elder Scrolls Onine, Forza Motorsport, Minecraft Legends et Redfall.