Plague Inc. : La suite du titre apocalyptique disponible dès maintenant

À la grande surprise de la communauté, Ndemic Creations a offert une suite à Plague Inc., qui est jouable dès à présent sur les appareils iOS et Android.
Vous souvenez-vous de Plague Inc. ? Ce titre jouable sur iOS et Android vous proposait de répandre le virus le plus contagieux sur le monde. Si le jeu a pris une autre tournure après les événements de 2020, il est resté assez populaire grâce à son idée atypique mêlant simulation et jeu de stratégie en temps réel.
Mais vous êtes vous déjà demandé comment l'Humanité se reconstruirait après la propagation d'un tel virus ? Ndemic Creations, le studio à l'origine de Plague Inc.
, nous propose de le découvrir dans leur tout nouveau jeu.
Une nouvelle aventure riche en zombies dans l'univers de Plague Inc.
Annoncé par surprise, After Inc. Revival se présente comme le successeur de Plague Inc
. car son scénario diffère légèrement de celui de son aîné. Dans ce nouveau jeu, le monde a été exposé au Necroa virus, une infection redoutable qui a provoqué une apocalypse zombie.
Les survivants qui restent doivent s'unir pour reconstruire les villes au cœur du Royaume-Uni, dans un décor étonnamment verdoyant et chaleureux. Mais il ne faut pas se fier à la nature environnante, car les zombies rôdent aux alentours.
Pour reconstruire la civilisation, vous devez à la fois construire des villes, développer des colonies, mais aussi explorer les ruines des temps anciens.
L'objectif est de récupérer le plus de ressources possibles et de fixer les règles d'une nouvelle société dont vous dictez les principes. Ainsi, vous pouvez choisir d'encourager ou non la natalité, de considérer chaque animal comme une potentielle source de nourriture… Mais vous devrez aussi gérer les crises et attaques de zombies qui frappent vos colonies pour éviter un nouveau drame.
After Inc. Revival est disponible gratuitement dès aujourd'hui sur tous les appareils iOS et Android
. Attention toutefois : le jeu ne possède pas encore de traduction française. Vous pouvez le tester sans attendre ou le découvrir dans quelques semaines sur PC, où il sera proposé en accès anticipé sur Steam
.
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