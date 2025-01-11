Pédantix 974 : Indices et solution, quel est le mot du 11 janvier 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 janvier 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 janvier 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 janvier 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 janvier 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Ma plume a déclenché un mouvement global.
Indice 2Je me suis insurgée contre les ennemis invisibles qui empoisonnent la vie.
Indice 3Mon combat a commencé dans les ruisseaux et les champs, mais il a touché des nations entières.
Indice 4Mon œuvre phare porte un titre évoquant le silence là où les chants résonnaient.
Indice 5Je suis une pionnière, dénonçant des pratiques qui affectent autant les abeilles que les humains.
Indice 6La nature est ma muse, et la science, mon arme.
Indice 7Grâce à moi, le DDT est devenu un symbole de ce qu’il faut surveiller et limiter.
Indice 8Je suis une biologiste, écrivaine et écologiste américaine, célèbre pour avoir écrit Silent Spring, qui a alerté le monde sur les dangers des pesticides chimiques.
Solution du 11 janvier 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 janvier 2025Rachel Carson
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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