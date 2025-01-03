Pédantix 966 : Indices et solution, quel est le mot du 3 janvier 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 janvier 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 janvier 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 janvier 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 janvier 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis à la fois outil de défense et instrument de siège.
Indice 2Je porte des projectiles plus loin que ce qu’un bras humain pourrait lancer.
Indice 3Mon rugissement résonne sur les champs de bataille depuis des siècles.
Indice 4Je suis l’évolution des catapultes et des trébuchets.
Indice 5Ma précision dépend autant de mes opérateurs que de ma conception.
Indice 6J’ai changé le cours des guerres en apportant puissance et portée.
Indice 7Je suis utilisée pour bombarder, protéger ou ouvrir des brèches dans les murs.
Indice 8Je suis une arme lourde conçue pour lancer des projectiles sur de longues distances, souvent utilisée dans les conflits militaires.
Solution du 3 janvier 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 janvier 2025Artillerie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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