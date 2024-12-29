Pédantix 961 : Indices et solution, quel est le mot du 29 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je défie les lois de la nature, mais je suis omniprésente dans l’imaginaire collectif.
Indice 2Je peux être blanche ou noire, selon mon intention et mes effets.
Indice 3Je suis souvent évoquée dans des textes anciens et des contes merveilleux.
Indice 4Je suis maniée par des êtres initiés, souvent détenteurs de secrets ésotériques.
Indice 5Je fais apparaître ou disparaître, transformant l’impossible en réalité.
Indice 6Mon symbole peut être une baguette, un cercle ou des incantations.
Indice 7Je suis à la fois crainte et admirée, alimentant mystères et légendes.
Indice 8Je désigne un pouvoir surnaturel qui permet d'agir sur le monde ou les êtres vivants par des moyens mystérieux, souvent associés à des rituels ou des sortilèges.
Solution du 29 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 décembre 2024Magie (surnaturel)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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