Pédantix 955 : Indices et solution, quel est le mot du 23 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis née d’un déséquilibre, pourtant je suis une force de la nature.
Indice 2Je descends rapidement, emportant tout sur mon passage sans distinction.
Indice 3Je suis le cauchemar des randonneurs et des skieurs, surtout dans les hauteurs.
Indice 4Je mélange le froid et le chaos dans un mouvement irrépressible.
Indice 5Mon bruit est sourd et terrifiant, un grondement qui avertit trop tard.
Indice 6Je suis composée de neige, de glace et parfois même de roches.
Indice 7Dans les Alpes et l’Himalaya, je suis redoutée et surveillée de près.
Indice 8Je suis une masse de neige ou de glace qui dévale soudainement une pente, souvent déclenchée par une perturbation.
Solution du 23 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 décembre 2024Avalanche
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)