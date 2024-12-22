Pédantix 954 : Indices et solution, quel est le mot du 22 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 22 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis née dans une famille influente, dans une terre marquée par des tensions politiques.
Indice 2Mon parcours est celui d’une femme qui a brisé des barrières dans un monde majoritairement masculin.
Indice 3Mon prénom signifie "incomparable", tout comme ma place dans l’histoire.
Indice 4J’ai été formée dans des universités prestigieuses, où j’ai étudié philosophie, politique et économie.
Indice 5Deux fois dans ma vie, j’ai occupé le rôle suprême dans mon pays, avec autant de défis que de victoires.
Indice 6Je suis devenue la première femme à diriger un gouvernement dans un pays musulman moderne.
Indice 7Ma carrière a été marquée par des luttes pour la démocratie et des confrontations avec des régimes autoritaires.
Indice 8Je suis une femme politique pakistanaise, Première ministre, dont la vie tragique a marqué l’histoire du pays et la lutte pour la démocratie.
Solution du 22 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 décembre 2024Benazir Bhutto
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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