Pédantix 951 : Indices et solution, quel est le mot du 19 décembre 2024 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 19 décembre 2024 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 19 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 951 : Indices et solution, quel est le mot du 19 décembre 2024 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 19 décembre 2024

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 19 décembre 2024.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 19 décembre 2024

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis un rapport, mais pas de proportion. Je suis une mesure, mais pas de masse.


Indice 2On me calcule en tenant compte du déplacement et du temps.


Indice 3Je suis parfois limitée par des panneaux ou surveillée par des radars.


Indice 4Je suis la clé dans les courses, mais aussi dans la précision des machines.


Indice 5Je suis associée aux records, qu’ils soient humains ou mécaniques.


Indice 6Dans la lumière, je suis constante, mais dans l’air ou l’eau, je varie.


Indice 7Je suis exprimée en mètres par seconde, kilomètres par heure ou même nœuds.


Indice 8Je désigne le rapport entre la distance parcourue et le temps nécessaire pour le faire.


Solution du 19 décembre 2024

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 19 décembre 2024Vitesse


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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