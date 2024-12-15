Pédantix 947 : Indices et solution, quel est le mot du 15 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une discipline récente, explorant les subtilités d’un langage écrit dans des spirales microscopiques.
Indice 2Je ne modifie pas les lettres du code, mais je change la manière dont elles sont lues.
Indice 3Mes mécanismes incluent des marques invisibles, comme des étiquettes, qui influencent l’expression de certaines instructions.
Indice 4Je suis la clé de l’interaction entre environnement et héritage biologique, sans altérer la base de celui-ci.
Indice 5Mes acteurs principaux sont les méthylations et les modifications d’histones, véritables régulateurs silencieux.
Indice 6J’explique pourquoi des jumeaux identiques peuvent être différents malgré un ADN identique.
Indice 7Je suis un domaine de la biologie qui s’intéresse aux changements héréditaires dans l’expression des gènes, sans modification de l’ADN lui-même.
Indice 8Je désigne l’étude des mécanismes qui régulent l’expression des gènes sans modifier leur séquence, souvent influencés par l’environnement ou des expériences vécues.
Solution du 15 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 décembre 2024Épigénétique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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