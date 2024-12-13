Pédantix 945 : Indices et solution, quel est le mot du 13 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon nom évoque un lien ancestral avec un roi biblique célèbre pour sa sagesse.
Indice 2J’ai gouverné un pays africain qui n’a jamais été colonisé durant l’ère des empires européens.
Indice 3Je suis souvent associé à une victoire historique qui a marqué l’indépendance de mon peuple.
Indice 4J’ai modernisé mon royaume en introduisant des technologies comme le télégraphe et des infrastructures modernes.
Indice 5Mon règne a été marqué par l’unification des territoires qui forment aujourd’hui mon pays.
Indice 6Mon nom est gravé dans l’histoire de la bataille d’Adoua, symbole de la résistance face à l’envahisseur italien.
Indice 7Je suis né en Éthiopie et j’ai régné sur ce pays comme empereur à la fin du XIXe siècle.
Indice 8Je suis un empereur éthiopien connu pour mon rôle dans la modernisation de mon pays et pour avoir mené la victoire contre les forces italiennes à la bataille d’Adoua en 1896.
Solution du 13 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 décembre 2024Menelik II
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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