Pédantix 944 : Indices et solution, quel est le mot du 12 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un univers où des fenêtres s'ouvrent sur de nombreuses possibilités, mais je ne suis pas un bâtiment.
Indice 2Je suis une plateforme qui a transformé la manière dont les gens interagissent avec les machines, depuis des décennies.
Indice 3Mon symbole est un drapeau composé de quatre couleurs, souvent flottant en mouvement.
Indice 4Mon premier opus est né en 1985, et depuis, j’ai évolué à travers des versions chiffrées et nommées.
Indice 5Je suis souvent préinstallé sur de nombreux ordinateurs personnels à travers le monde.
Indice 6J’accueille des souris, des claviers, et parfois des écrans tactiles pour naviguer dans mon interface.
Indice 7Je suis développé par une entreprise fondée par Bill Gates et Paul Allen.
Indice 8Je suis un système d’exploitation graphique conçu pour les ordinateurs personnels, célèbre pour sa compatibilité et sa popularité mondiale.
Solution du 12 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 décembre 2024Microsoft Windows
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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