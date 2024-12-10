Pédantix 942 : Indices et solution, quel est le mot du 10 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une région montagneuse, chargée d’histoire, où les traditions sont profondément enracinées.
Indice 2Je suis située dans le Caucase, entre la mer Caspienne et la mer Noire, marquée par des conflits récents.
Indice 3Mon drapeau arbore des couleurs symbolisant l’espoir, la force et la paix, bien que mon passé soit tumultueux.
Indice 4Mes habitants se battent depuis des siècles pour leur indépendance, contre divers empires et nations.
Indice 5Mes paysages mêlent vallées verdoyantes et cimes enneigées, mais mes cicatrices politiques sont profondes.
Indice 6Je suis une république où la religion musulmane joue un rôle central dans la vie quotidienne.
Indice 7Je fais partie de la Fédération de Russie, mais mon identité reste farouchement distincte et revendiquée.
Indice 8Je suis une république autonome située dans le Caucase du Nord, connue pour ses luttes pour l'indépendance et sa richesse culturelle.
Solution du 10 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 décembre 2024Tchétchénie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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