Pédantix 941 : Indices et solution, quel est le mot du 9 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 9 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon nom signifie "lieu de rencontre" dans une langue autochtone.
Indice 2Je suis une capitale sans accès direct à la mer, nichée entre montagnes et forêts.
Indice 3Je suis souvent éclipsée par deux grandes villes côtières, mais je suis le cœur administratif d’un vaste pays.
Indice 4Je ne suis ni Sydney ni Melbourne, bien que ces deux métropoles aient longtemps disputé ma place.
Indice 5On peut y voir un grand lac artificiel portant le nom de l'ingénieur qui a conçu ma ville.
Indice 6Mes avenues géométriques et mes espaces verts sont l'œuvre d'architectes américains et européens.
Indice 7Je suis le siège du parlement d’un pays, et mon bâtiment emblématique arbore un drapeau visible à des kilomètres.
Indice 8Je suis la capitale de l’Australie, planifiée pour être le centre politique et administratif de la nation.
Solution du 9 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 décembre 2024Canberra
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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