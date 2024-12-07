Pédantix 939 : Indices et solution, quel est le mot du 7 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 7 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 7 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 7 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 7 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un organe discret mais essentiel, souvent éclipsé par une structure plus grande et plus célèbre à laquelle je suis rattaché.
Indice 2Sans moi, la symphonie de vos mouvements deviendrait chaotique, car je suis le chef d'orchestre de votre motricité.
Indice 3Je travaille en arrière-plan, veillant à la fluidité et à la précision de chaque geste que vous effectuez.
Indice 4Mon rôle est crucial pour garder votre équilibre, même lorsque le terrain est instable ou le mouvement complexe.
Indice 5Je suis situé sous les hémisphères cérébraux et juste au-dessus de la moelle épinière, bien à l'abri dans votre crâne.
Indice 6Ma structure comporte deux hémisphères et un centre appelé le vermis, qui participe à la régulation de vos fonctions motrices.
Indice 7On me nomme parfois "petit cerveau", mais je suis indispensable pour synchroniser vos actions et corriger vos erreurs en temps réel.
Indice 8Je suis une partie du cerveau, située à l'arrière de la tête, responsable de la coordination des mouvements, de l'équilibre et de la posture.
Solution du 7 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 7 décembre 2024Cervelet
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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