Pédantix 937 : Indices et solution, quel est le mot du 5 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une fête dont l'origine remonte bien avant le christianisme, liée à des récoltes et des célébrations anciennes.
Indice 2On dit que je marque le jour où des langues de feu sont descendues du ciel.
Indice 3Je célèbre un événement qui a bouleversé un groupe d'hommes réunis dans un lieu clos, les remplissant de force et de courage.
Indice 4Je suis commémorée cinquante jours après un autre événement essentiel du calendrier chrétien.
Indice 5Je suis une fête où l'Esprit descendit sur les disciples, leur permettant de s'exprimer dans des langues étrangères.
Indice 6Je marque l'avènement d'une mission universelle, rendant possible la diffusion d'un message à travers les nations.
Indice 7Pour les juifs, je suis aussi connue sous le nom de Shavouot, célébrant le don de la Torah sur le mont Sinaï.
Indice 8Je suis une fête chrétienne qui célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, cinquante jours après Pâques.
Solution du 5 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 décembre 2024Pentecôte
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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