Pédantix 936 : Indices et solution, quel est le mot du 4 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le système qui te permet d'extraire un gaz essentiel pour produire de l'énergie.
Indice 2Sans moi, aucune combustion ne pourrait avoir lieu à l'intérieur de ton corps.
Indice 3Je suis composé de conduits, de filtres naturels et de cavités remplies d'air.
Indice 4Les échanges gazeux que je permets se déroulent au sein de minuscules sacs en forme de grappes.
Indice 5Mon travail est rythmé par un muscle qui monte et descend, réglant le souffle de ton existence.
Indice 6Ma fonction principale est de fournir de l'oxygène à ton sang et d'éliminer le dioxyde de carbone.
Indice 7Les bronches, les alvéoles et le diaphragme sont parmi mes composants essentiels.
Indice 8Je suis l'ensemble des organes et des structures qui permettent l'entrée de l'air, l'extraction de l'oxygène et l'expulsion du dioxyde de carbone dans un organisme.
Solution du 4 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 décembre 2024Appareil respiratoire
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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