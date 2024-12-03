Pédantix 935 : Indices et solution, quel est le mot du 3 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un groupe qui a su, malgré les défis et les tragédies de la vie, laisser une empreinte littéraire indélébile.
Indice 2Mes membres étaient connus pour leur amour des paysages sauvages et brumeux, un cadre récurrent dans leurs récits.
Indice 3Trois de mes membres ont publié sous des pseudonymes masculins pour éviter les préjugés de leur époque.
Indice 4L'une de mes histoires met en scène une gouvernante tombant amoureuse d'un maître sombre et mystérieux.
Indice 5Le nom "Currer Bell" vous évoque-t-il quelque chose ? C'était l'un des noms de plume utilisés par un membre de ma famille.
Indice 6Je suis liée à des œuvres où des héroïnes fortes et indépendantes doivent affronter les contraintes de la société victorienne.
Indice 7Parmi mes plus célèbres ouvrages, on trouve "Jane Eyre", "Les Hauts de Hurlevent", et "Agnes Grey".
Indice 8Je suis une famille d'écrivains anglais du XIXe siècle, composée de trois sœurs qui ont écrit des romans gothiques et romantiques devenus des classiques de la littérature.
Solution du 3 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 décembre 2024Famille Brontë
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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