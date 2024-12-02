Pédantix 934 : Indices et solution, quel est le mot du 2 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le début d'une lumière qui peut briller des millions d'années avant de s'éteindre.
Indice 2Je commence dans les profondeurs obscures des nébuleuses, où le chaos du gaz et de la poussière s’organise.
Indice 3Les forces gravitationnelles jouent un rôle majeur dans mon existence, comprimant de la matière dans un nuage géant.
Indice 4Je prends forme dans ce qu'on appelle des pépinières stellaires, où la matière se condense pour donner vie à une entité lumineuse.
Indice 5Le processus qui me crée est souvent déclenché par une onde de choc provenant d'une supernova.
Indice 6Mon existence débute lorsque la pression et la température sont si élevées que la fusion nucléaire devient possible.
Indice 7Les nébuleuses, ces gigantesques nuages de gaz et de poussières, sont le berceau d'où je prends vie.
Indice 8Je suis le processus par lequel un nuage de gaz et de poussière interstellaires se contracte pour former une nouvelle étoile, marquant le début de sa vie.
Solution du 2 décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 décembre 2024Naissance des étoiles
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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