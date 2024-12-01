Pédantix 933 : Indices et solution, quel est le mot du 1er décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 1er décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 1er décembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 1er décembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 1er décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un ensemble complexe où plusieurs économies nationales s'entrelacent tout en restant partiellement autonomes.
Indice 2Je suis soutenue par une monnaie unique, mais tous mes membres ne l'utilisent pas.
Indice 3J'ai été façonnée par des traités historiques, visant à favoriser l'intégration économique entre différents pays.
Indice 4Mes règles et régulations sont souvent décidées à Bruxelles, et ont un impact direct sur la politique des États membres.
Indice 5Je m'efforce de promouvoir le commerce, l'investissement, et l'harmonisation des règles entre des nations de cultures différentes.
Indice 6Parmi mes principaux objectifs, on trouve le marché unique, qui permet la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes.
Indice 7Je suis régulée par des institutions supranationales, comme la Banque centrale européenne, pour maintenir une stabilité économique.
Indice 8Je suis le système économique qui regroupe et coordonne les activités économiques des 27 États membres d'une organisation politique et économique regroupant une grande partie du continent européen.
Solution du 1er décembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 1er décembre 2024Économie de l'Union européenne
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)