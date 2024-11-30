Pédantix 932 : Indices et solution, quel est le mot du 30 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'art d'interpréter des positions célestes, mais pas dans un but scientifique.
Indice 2Je suis pratiqué depuis des millénaires, mêlant observations des étoiles et significations humaines.
Indice 3Je me concentre sur des douze signes, chacun associé à des constellations du zodiaque.
Indice 4Mes prédictions ne se basent pas sur des lois physiques, mais sur des croyances ésotériques et symboliques.
Indice 5Les planètes, les étoiles, et même la Lune sont mes acteurs principaux, influençant le destin selon mes adeptes.
Indice 6Certains me considèrent comme une pseudoscience, alors que d'autres me consultent régulièrement pour des conseils de vie.
Indice 7Je détermine des traits de personnalité en fonction de la date de naissance, et beaucoup lisent mes "horoscopes".
Indice 8Je suis une pratique qui consiste à interpréter l'influence des étoiles et des planètes sur le destin des individus, en fonction de leur position au moment de la naissance.
Solution du 30 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 novembre 2024Astrologie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaires (2)
Vous vous êtes trompé !! Les indices correspondent au cémentix, ce sont les même, il n'y a pas les indices du pédentix du jour.
Bonjour
C'est n'importe quoi, les indices n'ont rien à voir avec le mot à trouver ......