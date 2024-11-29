Pédantix 931 : Indices et solution, quel est le mot du 29 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une tragédie souvent méconnue, marquée par des champs vides et des silos pleins gardés par des soldats.
Indice 2On m'appelle parfois le "génocide par la faim", car je visais à briser un peuple par la privation de l'essentiel.
Indice 3Je suis survenu dans les années 1930, laissant derrière moi des villages fantômes et des millions de vies perdues.
Indice 4Les responsables de mon existence ont nié ma réalité pendant des décennies, effaçant toute trace de ma souffrance.
Indice 5Je suis intimement lié à une époque où un régime totalitaire usait de la terreur pour imposer sa volonté à la campagne.
Indice 6L'Ukraine en garde les séquelles, un souvenir douloureux de la privation de nourriture imposée par un État autoritaire.
Indice 7Je fus provoqué par des politiques de collectivisation extrêmes et des confiscations de récoltes, causant une famine dévastatrice.
Indice 8Je suis une famine artificielle qui a eu lieu en Ukraine entre 1932 et 1933, causée par les politiques de Staline, qui a entraîné la mort de millions de personnes.
Solution du 29 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 novembre 2024Holodomor
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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