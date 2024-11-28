Pédantix 930 : Indices et solution, quel est le mot du 28 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 28 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 28 novembre 2024
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 28 novembre 2024
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 28 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Vous cherchez un musée
Indice 2Mondialement connu, il est situé dans la ville de New York, sur la Cinquième Avenue, près de Central Park.
Indice 3Surnommé "The Met", il est l'un des plus grands musées d'art au monde, avec une collection couvrant plus de 5 000 ans d'histoire.
Indice 4Il a ouvert ses portes en 1870 et accueille chaque année des millions de visiteurs.
Indice 5Ses collections comprennent des œuvres de toutes les époques et cultures, allant de l'Égypte antique à l'art contemporain.
Indice 6L'iconique Temple de Dendur, un monument égyptien antique, est exposé dans une salle dédiée avec une vue sur Central Park.
Indice 7Ce musée propose également une aile consacrée à l'art asiatique, abritant des trésors du Japon, de la Chine et d'autres cultures orientales.
Indice 8Chaque année, le musée organise le Met Gala, un événement prestigieux mêlant mode et collecte de fonds.
Solution du 28 novembre 2024
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 28 novembre 2024Metropolitan Museum of Art
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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