Pédantix 271 : Indices et solution, quel est le mot du 8 février 2023 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 février 2023

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 février 2023

Indice 1 Vous cherchez une substance qui provient d'une plante.

Indice 2 Un dérivé de cette substance est utilisé en médecine.

Indice 3 Cette substance est également connue pour ses effets psychotropes.

Indice 4 Jean Cocteau et Charles Baudelaire sont réputés pour en avoir consommé, à leur époque.

Solution du 8 février 2023

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 février 2023 Opium

Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

🟩 → Le mot est bon

🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez

🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :