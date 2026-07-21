Pédantix 1530 : Indices et solution, quel est le mot du 21 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 21 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 juillet 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 21 juillet 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le trône de pierre d'un pouvoir qui ne se mesure ni en armées ni en couronnes.
Indice 2Né des cendres d'un témoin, je veille depuis des siècles sur une promesse plus ancienne que mes murs.
Indice 3Là où le ciel semble reposer sur une coupole, les pas des pèlerins résonnent comme des prières éternelles.
Indice 4Ma silhouette monumentale domine une célèbre place où des millions de visiteurs convergent chaque année.
Indice 5Situé au cœur d'un minuscule État, je suis l'un des plus grands édifices religieux du monde.
Indice 6Mon immense dôme, imaginé notamment par Michel-Ange, est devenu l'un des symboles de Rome.
Indice 7Je porte le nom de l'apôtre considéré comme le premier pape et j'abrite selon la tradition son tombeau.
Indice 8Je suis la principale église du Vatican, haut lieu du catholicisme et chef-d'œuvre de l'architecture de la Renaissance.
Solution du 21 juillet 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 juillet 2026Basilique Saint-Pierre
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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