Pédantix 1459 : Indices et solution, quel est le mot du 11 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 mai 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 mai 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Quand les têtes tombent au nom de la vertu, mon ombre siège sans couronne au sommet du tumulte.
Indice 2Je fus l'écho sévère d'une République naissante, craignant davantage la faiblesse que le sang versé.
Indice 3Entre l'Incorruptible et la lame, mon destin se retourna contre ceux qui m'avaient porté.
Indice 4Avocat devenu figure majeure de la Révolution française, je défendais une vision rigoureuse de la justice et du peuple.
Indice 5Mon nom reste étroitement lié à la Terreur et au Comité de salut public durant les années les plus sombres de 1793-1794.
Indice 6Né à Arras, j'ai marqué l'Histoire par mes discours, mon influence politique et ma chute brutale sous la Convention.
Indice 7On me surnommait « l'Incorruptible » pour ma réputation de droiture et mon refus affiché de la corruption.
Indice 8Homme politique et révolutionnaire français ayant joué un rôle central pendant la Révolution française avant d'être guillotiné en 1794.
Solution du 11 mai 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 mai 2026Maximilien de Robespierre
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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