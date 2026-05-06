Pédantix 1454 : Indices et solution, quel est le mot du 6 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 6 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 mai 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 mai 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je marque les pages sombres de l'histoire du vivant, quand la diversité s'effondre sans retour.
Indice 2Je ne frappe pas un seul royaume, mais balaie mers et terres dans un même souffle implacable.
Indice 3Mon passage laisse derrière lui des fossiles comme seuls témoins d'un monde disparu.
Indice 4Certains m'associent à des colères venues du ciel, d'autres aux entrailles brûlantes de la Terre.
Indice 5Les dinosaures comptent parmi mes victimes les plus célèbres, emportés en un instant à l'échelle du temps.
Indice 6Je suis rare mais décisive, redessinant profondément l'équilibre de la vie sur la planète.
Indice 7Les scientifiques me classent et m'étudient pour comprendre les grandes crises biologiques du passé.
Indice 8Je désigne un événement où une grande partie des espèces disparaît en peu de temps à l'échelle géologique.
Solution du 6 mai 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 mai 2026Extinction massive
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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