Pédantix 1453 : Indices et solution, quel est le mot du 5 mai 2026 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 mai 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 5 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1453 : Indices et solution, quel est le mot du 5 mai 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 mai 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 mai 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 mai 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je fige le tumulte des hommes pour mieux en faire parler les silences.


Indice 2Témoin des serments et des chutes, mon œuvre traverse les bouleversements d'une nation en feu.


Indice 3Entre grandeur antique et ferveur révolutionnaire, mon pinceau choisit la rigueur plutôt que l'ornement.


Indice 4J'ai immortalisé des instants où l'histoire bascule, donnant aux gestes humains une portée éternelle.


Indice 5Des frères jurant fidélité aux martyrs politiques, mes toiles portent les idéaux d'une époque.


Indice 6Proche des puissants comme des idéaux, j'ai accompagné la Révolution autant que l'Empire.


Indice 7Mon style, inspiré de l'Antiquité, a marqué durablement la peinture française.


Indice 8Peintre du Serment des Horaces et de la mort de Marat, je suis une figure majeure du néoclassicisme.


Solution du 5 mai 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 mai 2026Jacques-Louis David


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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