Pédantix 1452 : Indices et solution, quel est le mot du 4 mai 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 4 mai 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 mai 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 mai 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 mai 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Nés du vent et de la steppe, je suis un nom que le temps a dispersé comme une armée sans bannière.
Indice 2Cavaliers sans murailles, mon identité s'efface dans les herbes hautes que seuls les sabots savent lire.
Indice 3Entre Orient et Occident, je suis l'écho d'un peuple que les cartes ont oublié mais que les routes ont porté.
Indice 4On me rattache souvent aux grandes migrations des peuples de l'Antiquité tardive.
Indice 5J'étais connu pour mes talents de guerrier et mon mode de vie nomade.
Indice 6Mon histoire est liée aux régions situées autour du Caucase.
Indice 7Mon nom désigne un ancien peuple indo-européen.
Indice 8Peuple ancien de culture guerrière, d'abord nomade puis sédentarisé, établi notamment en Ciscaucasie centrale.
Solution du 4 mai 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 mai 2026Alains
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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