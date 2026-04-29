Pédantix 1447 : Indices et solution, quel est le mot du 29 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le renouveau d'une grandeur ancienne, lorsque les cendres du passé rallument la puissance d'un royaume.
Indice 2Entre gloire retrouvée et conquêtes éclatantes, je marque le retour triomphant d'une civilisation sur la scène du monde.
Indice 3Je succède au chaos et redonne à la couronne la force qu'elle avait perdue.
Indice 4Mon nom évoque une période de renaissance politique et militaire après un âge de division.
Indice 5En histoire, on m'associe souvent à l'Égypte des pharaons les plus célèbres, comme Ramsès.
Indice 6Je suis la période qui suit le Moyen Empire et précède la Basse Époque dans l'histoire égyptienne.
Indice 7C'est durant moi que l'Égypte atteint l'apogée de sa puissance territoriale.
Indice 8Je suis la période de l'histoire de l'Égypte ancienne correspondant à la XVIIIᵉ, XIXᵉ et XXᵉ dynastie, marquée par une forte expansion et un grand rayonnement.
Solution du 29 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 avril 2026Nouvel Empire
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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