Pédantix 1445 : Indices et solution, quel est le mot du 27 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 27 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un éclat d'îles éparses cousues dans l'immensité d'un océan que peu d'hommes peuvent nommer sans s'y perdre.
Indice 2Là où les vents anciens murmurent en langues austronésiennes, mes terres dansent entre ciel et lagons.
Indice 3Je suis né de volcans engloutis, et mes couronnes de corail dessinent des cercles parfaits sur le bleu infini.
Indice 4Mes noms évoquent souvent des paradis tropicaux, avec des plages de sable blanc et des eaux turquoise.
Indice 5Je suis un territoire d'outre-mer lié à un pays européen, bien que situé à l'autre bout du monde.
Indice 6On me connaît pour des îles célèbres comme Tahiti ou Bora-Bora.
Indice 7Je me trouve dans l'océan Pacifique et rassemble plusieurs archipels.
Indice 8Collectivité d'outre-mer française composée de plusieurs archipels situés dans le Pacifique sud, connue pour ses paysages paradisiaques et sa culture insulaire.
Solution du 27 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 avril 2026Polynésie française
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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