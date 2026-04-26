Pédantix 1444 : Indices et solution, quel est le mot du 26 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 26 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis née sous un autre nom mais mon identité s'est façonnée entre provocations et métamorphoses, défiant les époques comme les dogmes.
Indice 2Icône aux multiples visages, j'ai transformé chaque scandale en marchepied vers une couronne que nul n'ose vraiment contester.
Indice 3Entre sacré et profane, j'ai joué avec les symboles, brouillant les frontières entre religion et désir dans une danse calculée.
Indice 4Reine autoproclamée d'un genre en constante mutation, j'ai dominé les charts pendant plusieurs décennies.
Indice 5Mon influence dépasse la musique, touchant la mode, la culture et la liberté d'expression.
Indice 6Je suis l'interprète de titres emblématiques comme Like a Virgin ou Vogue.
Indice 7Artiste américaine née en 1958, souvent surnommée la « Queen of Pop ».
Indice 8Chanteuse, actrice et icône culturelle majeure ayant marqué la musique pop mondiale par son audace et ses réinventions constantes.
Solution du 26 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 avril 2026Madonna
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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